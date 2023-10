“Un libro sotto le stelle” termina a Castellammare di Stabia

Con la presentazione del libro “Addio, a domani” di Sabrina Efionayi cala il sipario sulla rassegna letteraria che ha portato la letteratura nei luoghi più suggestivi della Campania

Un libro sotto le stelle, la rassegna letteraria campana, si è conclusa venerdì scorso, 6 ottobre 2023. La sua 19^ edizione è terminata con un grande successo di pubblico.

L’ultimo libro presentato è stato Addio, a domani (Einaudi editore) di Sabrina Efionayi, una ragazza nata a Castel Volturno da genitori nigeriani.

“Addio, a domani”: il libro di Sabrina Efionayi

Il libro racconta il suo conflitto di identità tra due culture e due mamme. Inoltre, il libro mostra come Sabrina abbia dovuto affrontare il razzismo, la povertà e la violenza nella sua vita. Tuttavia, il libro non è solo una testimonianza di sofferenza, ma anche di speranza e di resilienza. Infatti, Sabrina ha saputo trovare la sua voce e il suo posto nel mondo, grazie alla scrittura e all’educazione. Così, il libro è diventato un messaggio di incoraggiamento per tutti i giovani che si sentono emarginati o discriminati. Per questo motivo, il libro ha ricevuto molti elogi dalla critica e dal pubblico, che ha partecipato numeroso alla presentazione.

La dichiarazione dell’autrice

“Ero troppo italiana per i nigeriani e troppo nera per gli italiani“. È quanto ha detto l’autrice durante l’incontro al Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia. A dialogare con lei c’era Enzo Nucci, giornalista Rai esperto di Africa, che ha apprezzato la bellezza e l’onestà del libro.

Il Festival della Lettura e dell’Ascolto

Inoltre, l’evento si è inserito nel Festival della Lettura e dell’Ascolto, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival al Palazzo Reale di Napoli. Il tutto con il patrocinio della Regione Campania e della RAI Campania. Il festival è partner da due anni di Un libro sotto le stelle. La manifestazione ideata dall’Associazione Meridiani che porta la letteratura nei luoghi più suggestivi della Campania. Quest’anno la rassegna è partita il 22 settembre 2023 dal porto di Salerno a bordo del traghetto Acquarius ed è arrivata al Circolo Velico Stabia. Tutto questo grazie alla collaborazione del Rotary e-Club Due Golfi e Vincenzo Ungaro, ex Presidente del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia.

Gli autori che hanno partecipato alla rassegna

In aggiunta, la rassegna ha offerto al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le opere e gli autori più interessanti del panorama letterario italiano. Tra i nomi che hanno partecipato ci sono stati l’autrice Claudia Marin, la giornalista RAI Annalisa Angelone, il giornalista, scrittore e ricercatore universitario Michelangelo Iossa, lo scrittore, storico ed umorista Amedeo Colella, la scrittrice Lucia Corrado e il noto giornalista RAI Presidente dei giornalisti Italiani Gianfranco Coppola. Ogni incontro è stato arricchito da letture, musiche e performance artistiche che hanno creato un’atmosfera magica e coinvolgente. Infine, la rassegna ha avuto anche una valenza sociale e solidale, sostenendo progetti umanitari e culturali in favore dei più bisognosi.