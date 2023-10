“Ted-x” al Majestic Business Center di Battipaglia

Domenica, la prima edizione dell’evento indipendente: tema principale è “Ri-Pensare”; ticket sold out da mesi

Ted-x Battipaglia è l’evento indipendente che si terrà domenica prossima al Majestic Business Center di Battipaglia. Il tema principale della prima edizione è Ri-Pensare. I ticket sono già esauriti da mesi.

Inoltre, Ted-x Battipaglia è una conferenza-evento indipendente, parte del TED, ente no profit che scopre e divulga idee innovative. Queste idee possono avere un impatto decisivo sulle persone e sul mondo.

Ri-Pensare è il tema della prima edizione, in programma domenica 15 ottobre 2023, alle 10, al Majestic Business Center di Battipaglia (Sala Excelsior). Per questo motivo, un team polivalente di giovani imprenditori e professionisti del territorio organizza l’appuntamento. Anna Scelza e Bruna Denza, due ragazze classe ’97, lo guidano.

L’entusiasmo è palpabile e tante piccole e grandi industrie di Battipaglia e non solo sostengono il Ted-x Battipaglia. Lo sostengono non solo economicamente e organizzativamente, ma anche con le adesioni: l’appuntamento è sold out da mesi.

Santoro Creative Hub: main partner

D’altra parte, Santoro Creative Hub, main partner dell’evento e giovane realtà del salernitano, supporta l’iniziativa. “Lamentarsi non è una strategia. Ho scelto di fare di Salerno la mia Milano, ovvero fare base nella mia città per portare la mia professionalità ovunque. Per fare questo ci vuole sguardo lungo, ricerca costante e sinergia anche con i giovani e le loro idee. Da qui la volontà precisa di accompagnare il Ted-xBattipaglia, nel quale riconosciamo il nostro stesso orientamento: innovazione, dinamicità, professionalità”, ha spiegato Ivano Santoro, AD Santoro Creative Hub, durante la presentazione.

Infine, un’eccellente selezione di 13 speaker racconterà il tema Ri-Pensare sul palco. Esporranno le loro storie e le loro idee collegate al concetto.

“Non è sempre necessario creare qualcosa di nuovo perché sia bello. Ripensiamo ai tanti settori del nostro territorio e a ciò che noi giovani, che abbiamo scelto di rimanerci, possiamo fare per renderlo migliore. Non è vero che non vogliamo fare niente”, ha sottolineato Bruna Denza.

Il programma

Il programma prevede workshop su vari temi attuali e storie da condividere con il pubblico. Inoltre, un workshop spiegherà la beauty routine per la pelle in termini scientifici. Questo workshop mostrerà come influisce sull’umore e sulle relazioni sociali. Successivamente, un altro workshop tratterà la sostenibilità a portata di mano. Invece, quest’ultimo illustrerà come le nostre azioni possono aiutare l’ambiente. Infine, i partecipanti scopriranno come trasformare la passione in un lavoro, se possibile.

“Ci sentiamo dire spesso: ‘A Battipaglia non si fa mai niente’. Allora facciamo noi qualcosa, soprattutto se abbiamo scelto di rimanere dove siamo nati, cresciuti e di non emigrare”, ha concluso Anna Scelza.

Per ulteriori informazioni:www.santorografica.com; www.tedxbattipaglia.it