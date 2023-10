Roberta Borrelli presenta a Salerno il libro d’esordio

Per Domeniche ad Arte: l’autrice salernitana con “Si prega di attendere” racconta la sua metamorfosi alla Pinacoteca Provinciale

Roberta Borrelli racconta la sua metamorfosi in un libro. Infatti, oggi lo presenta alla Pinacoteca Provinciale di Salerno. Questo appuntamento fa parte di Domeniche ad Arte, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno.

Roberta Borrelli è una donna dalle molte sfaccettature. Un tempo era una tennista professionista, ma ora si dedica alla professione di odontoiatra. Inoltre, è co-referente dello Sportello Amico Trapianti dell’Asl di Salerno e delegata dell’Associazione Nazionale Emodializzati. Roberta Borrelli ha raccontato la sua esperienza personale di trapiantata renale nel libro Si prega di attendere – Racconto semiserio di una metamorfosi, edito da Marlin. Il libro sarà presentato oggi, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 11.30, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, in via Mercanti. L’evento si inserisce nel programma di Domeniche ad Arte, il percorso culturale organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno.

La sua storia vera

Il romanzo di Roberta Borrelli affronta con ironia e leggerezza un tema difficile: la malattia autoimmune, la dialisi e l’attesa del trapianto. L’autrice narra la sua storia vera in forma di racconto, senza pietismi né toni tragici. A dialogare con lei ci saranno il giornalista e scrittore Paolo Romano e il Coro Friends For Gospel, composto da Gerardo Vitale, Stefania Di Florio, Antonio Barra, Noemi Napoli e Gelyn Fajardo. Inoltre, l’introduzione sarà affidata all’arte tersicorea delle danzatrici di DanzAmì di Roberta Dipino e Ketty Lanzara; infine, la coreografia è di Antonella Iannone.

Il racconto della sua metamorfosi

Il libro è il frutto della sua esperienza personale, ma anche di una riflessione sul senso della vita e sul valore della solidarietà. Roberta Borrelli ha voluto condividere la sua testimonianza con gli altri, per trasmettere un messaggio di speranza e di ottimismo. Nonostante le difficoltà e le sofferenze, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e propositivo, grazie al sostegno della sua famiglia, dei suoi amici e dei medici che l’hanno seguita. Ha saputo trasformare la sua malattia in un’occasione di crescita e di arricchimento umano. Scoprendo, così, la bellezza della vita in ogni suo aspetto, anche nei momenti più duri. Ha imparato a vivere il presente con gratitudine e a guardare al futuro con fiducia.

Informazioni

Per tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, è prevista la degustazione dei prodotti di eccellenza delle aziende della Coldiretti Salerno per Campagna Amica. Per info 329 415 86 40.