“Premio Luigi Gaeta” istituito a Riccione dall’omonima Fondazione

Per il XIX Convegno Nazionale “Matematica&Realtà” la 1^ edizione del Premio Nazionale

Premio Luigi Gaeta istituito dalla Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi ha portato il nome di Eboli a livelli nazionali. Lo ha fatto con un’iniziativa originale, di grande presa culturale e scientifica. Infatti, a Riccione, per il XIX Convegno Nazionale Matematica&Realtà, la Fondazione ebolitana ha istituito la 1^ edizione del Premio Nazionale omonimo.

Il Premio Luigi Gaeta è nato in accordo quadro con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, con il contributo del Ministero della cultura. L’iniziativa è originale, perché premia i docenti innovativi nella didattica della Matematica. In questo modo, il premio vuole interessare sempre più giovani e studenti allo studio di una materia indispensabile per la crescita delle generazioni. I premi si sono consegnati dopo tre anni di collaborazione scientifica che ha coinvolto alunni e docenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

I coordinatori sono stati i docenti Anna Salvadori e Primo Brandi e il professore Domenico Cariello, componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi.

Questi sono gli insegnanti vincitori: Scuola Primaria, Annamaria Merlino – Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro – Salerno; Scuola Secondaria di 1° grado Daniele Baldissin – Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Torino; Maria Rita Sardella – Istituto Comprensivo G. Mazzini di Valguarnera (EN); Scuola Secondaria di 2° grado Cristina Cipolla – Liceo Statale Maria Montessori di Roma.

Il Presidente della Fondazione “Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi”

“Questo premio non è solo un ulteriore riconoscimento per Luigi Gaeta nel suo ruolo di docente, ma anche la testimonianza dell’apprezzamento che la nostra Fondazione ha saputo ritagliarsi con le attività culturali portate avanti da anni”. Lo dice la Presidente, Rosaria Gaeta, che ha partecipato alla manifestazione insieme con la Vicepresidente della Fondazione, Annalisa Gaeta.

Inoltre, ringrazia l’Università di Perugia, il professore Cariello, le scuole e gli insegnanti che hanno partecipato. Ringrazia anche Antonio Alfano, Consigliere comunale e provinciale, e Mario Conte, Sindaco di Eboli.

Quest’ultimo ha inviato una lettera-messaggio all’evento, che è stata intensa e rappresentativa della Fondazione, di Eboli e degli Ebolitani in un’occasione così prestigiosa.