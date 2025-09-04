Napoli, Tribunale blocca la nomina bis di Macciardi al Teatro San Carlo

Sospesa la delibera del Consiglio di indirizzo del 26 agosto. L’udienza decisiva il 23 settembre.

La Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha sospeso l’efficacia e l’esecuzione della delibera adottata lo scorso 26 agosto da tre componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, relativa alla nomina di Fulvio Macciardi come sovrintendente per un secondo mandato consecutivo.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla giudice Livia De Gennaro, che ha accolto il ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di presidente della Fondazione. Il primo cittadino aveva contestato il procedimento decisionale che aveva portato alla conferma di Macciardi, ritenendolo non conforme allo statuto.

In accoglimento del ricorso presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione San Carlo e della componente dello stesso organismo, Maria Grazia Falciatore, la giudice De Gennaro, nel sospendere la deliberazione ha di fatto espresso anche alcune valutazioni di ‘merito’.



La deliberazione del 26 agosto appare, a suo giudizio, “violativa delle norme e dei principi generali sull’ordine del giorno”. Inoltre la delibera “appare censurabile altresì sotto il profilo della indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto” ed appare “integrato una irregolarità procedurale relativa alla (ri)nomina del soprintendente’.

L’udienza per la discussione nel merito è stata fissata per lunedì 23 settembre 2025, alle ore 11, presso il Tribunale di Napoli. In quell’occasione, le parti saranno chiamate a comparire per chiarire le rispettive posizioni.

La vicenda apre un nuovo capitolo nella gestione della storica istituzione culturale partenopea, con possibili ripercussioni sulla programmazione e sulla governance del teatro lirico più antico d’Europa.

