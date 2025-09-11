Napoli sostiene Bacoli Capitale della Cultura 2028

In Consiglio Comunale l’ordine del giorno a firma del consigliere Nino Simeone

La Città di Napoli si prepara a sostenere ufficialmente la candidatura di Bacoli a “Capitale Italiana della Cultura 2028”. Stamattina, in Consiglio Comunale, il consigliere Nino Simeone (Gruppo Misto) ha presentato un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione comunale a supportare pubblicamente il progetto promosso dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

La proposta ha l’obiettivo di consolidare la cooperazione tra i Comuni dell’area metropolitana, valorizzando in maniera integrata il patrimonio storico, archeologico e naturalistico dei Campi Flegrei. “Bacoli è la mia seconda casa – ha dichiarato Simeone – e sono fiero di contribuire a questa straordinaria sfida culturale che unisce i territori”.

Il sostegno di Napoli si aggiunge a quello già annunciato da Pompei e Procida, mentre oltre 100 progetti da parte di privati, associazioni, imprenditori e istituzioni sono già stati presentati per arricchire il dossier di candidatura.

“È iniziato un sogno collettivo – ha detto il sindaco Della Ragione – che ha bisogno dell’energia di tutti”. Il primo grande evento pubblico si terrà il 20 settembre, con una tavolata simbolica nel centro storico di Bacoli, per coinvolgere i cittadini e celebrare l’identità culturale del territorio.

Con l’appoggio crescente di enti locali e realtà civiche, Bacoli si candida a essere non solo simbolo di bellezza paesaggistica e storia millenaria, ma anche modello di rigenerazione urbana, partecipazione e coesione.

