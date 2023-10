Linea d’Ombra, il festival dei talenti emergenti a Salerno

Per la 28esima edizione della kermesse a novembre una settimana di cinema e cultura

Linea d’Ombra Festival e Nexsoft sono gli organizzatori del concorso per sceneggiatori under 30. L’evento ha riscosso un grande successo. Infatti, più di 50 le sceneggiature arrivate da tutta Italia e da alcuni paesi europei. La commissione del festival, composta da Manuela D’Ovidio, Dario Renda e Miki Rosco, sta selezionando i quattro finalisti che saranno valutati dallo scrittore Diego De Silva. Successivamente, il vincitore sarà annunciato durante il festival, che si terrà dall’11 al 18 novembre 2023.

Il festival offre anche altre opportunità ai giovani appassionati di cinema. Per esempio, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla giuria popolare, che potrà votare i film in concorso e incontrare i registi ospiti. Inoltre, il festival collabora con l’Università degli Studi di Salerno, che ospiterà il 25 ottobre 2023 una preview di Unifest, il festival internazionale dei cortometraggi universitari.

Tra le anteprime del festival, spicca il docufilm ‘A Chiana, dedicato alla Piana del Sele e alla sua storia. In particolare, il teaser del film sarà presentato in esclusiva al pubblico del festival, che potrà scoprire le bellezze e le sfide di questo territorio.

Linea d’Ombra Festival 2023 si conferma come un evento di riferimento per la cultura cinematografica, capace di valorizzare i talenti emergenti e di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica.

UNIFEST: Il concorso universitario per giovani cineasti

Il concorso UNIFEST, video festival universitario per giovani cineasti, torna con il tema Cha(lle)nge, la sfida del cambiamento. Il concorso, ideato e diretto dal Laboratorio di Storytelling audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione-DISPC dell’Università degli Studi di Salerno, si svolge in collaborazione con Linea d’Ombra Festival.

Inoltre, UNIFEST è l’unico contest italiano per le studentesse e gli studenti universitari, non solo italiani, che offre una Masterclass e un workshop a Salerno. Infatti, il concorso ha il patrocinio della Consulta Universitaria di Cinema-CUC. Lo scorso anno hanno partecipato circa 300 video da 50 paesi.

Dunque, UNIFEST nasce dal desiderio dei giovani di raccontarsi durante la pandemia e continua a offrire spazi, immagini e parole. Il responsabile scientifico è Filippo Fimiani, professore ordinario di Estetica e Cultura visuale, coordinatore del Dottorato in Politica e Comunicazione e responsabile del LABSAV. Mentre, il coordinamento è di Anna Chiara Sabatino.

Unifest e la preview di ottobre al campus dell’UniSA a Fisciano

Il 25 ottobre 2023 ci sarà una preview del concorso con la proiezione di alcuni corti e un dibattito con Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali e Internet Studies UNISA, e Peppe D’Antonio, codirettore di Linea d’Ombra.

La Piana del Sele protagonista del docufilm “ ’A Chiana ”

Linea d’Ombra produce un docufilm sulla Piana del Sele. Il teaser si intitola ‘A Chiana – Appunti per un film e racconta la storia di un territorio ricco di cultura e tradizioni. Lo ha diretto Andrea D’Ambrosio, che ha usato materiali di archivio per ripercorrere le tappe più importanti della Piana, dalla Magna Grecia all’Operazione Avalanche, dalle lotte contadine del ’49 all’industria agro-alimentare di oggi.

Aperte le iscrizioni per partecipare alla giuria popolare

Inoltre, il Festival cerca ancora giurati popolari. Chi ha più di 14 anni e ama il cinema può iscriversi sul sito www.lineadombrafestival.it/giurie. I giurati avranno un posto riservato in sala per vedere i film in concorso e votare il premio Giuria Popolare. Le proiezioni si svolgeranno a Salerno, alla Sala Pasolini e al Piccolo Teatro Porta Catena. I giurati riceveranno il kit di gadget LdO28 (fino a esaurimento).

Infine, Linea d’Ombra Festival 28esima edizione ha il sostegno e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Altri enti sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Con il patrocinio di: Fondazione della Comunità Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus.