Festa della Patata di Montagna: il 25‑26 ottobre Castelcivita si veste a festa

Degustazioni, spettacoli e workshop per valorizzare il territorio e la sostenibilità

Castelcivita si prepara ad accogliere migliaia di visitatori in occasione della XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale “La Pagoda” e riconosciuta ufficialmente come sagra tipica della Regione Campania, trasformerà il suggestivo centro storico del borgo in una grande festa dedicata ai sapori autentici, alle tradizioni contadine e alla creatività.

Protagonista assoluta sarà la patata di montagna di Castelcivita, un prodotto agricolo di pregio coltivato tra i boschi e i terreni incontaminati dei Monti Alburni. Caratterizzata da un sapore intenso e da eccellenti proprietà nutritive, è da secoli alla base della cucina locale e simbolo della cultura rurale del territorio.

Oltre ai sapori, quest’anno la Festa guarda al futuro, puntando su temi ambientali e pratiche sostenibili. In programma laboratori di riciclo e upcycling, guidati da artigiani e professionisti locali, pensati per adulti e bambini. Saranno occasioni per riflettere su come riutilizzare materiali di scarto in modo creativo, in un’ottica di economia circolare e rispetto per l’ambiente.

Accanto al ricco itinerario gastronomico, che vedrà protagonisti piatti tipici a base di patate – dai più tradizionali ai più innovativi – non mancheranno spettacoli folkloristici, musica dal vivo, performance artistiche e mercatini dell’artigianato. Le stradine del borgo si animeranno di suoni, colori e profumi, in un’atmosfera di festa che saprà coinvolgere tutte le generazioni.

“La nostra Festa vuole essere molto più di una sagra – spiegano dall’Associazione ‘La Pagoda’ – È un momento di condivisione autentica, un’occasione per riscoprire le radici del territorio e costruire un futuro più consapevole, all’insegna della sostenibilità e del rispetto delle tradizioni.”

L’obiettivo è chiaro: valorizzare le eccellenze locali, promuovere un turismo lento e consapevole, e offrire un’esperienza immersiva tra cultura, gastronomia e natura. Visitatori e residenti saranno coinvolti in un viaggio sensoriale ed emozionale, alla scoperta di un patrimonio unico che rende Castelcivita una delle perle più affascinanti del Cilento interno.

Tra degustazioni, musica, arte e laboratori, la Festa della Patata di Montagna si conferma come uno degli eventi più attesi dell’autunno campano, capace di unire tradizione e innovazione in un perfetto equilibrio.

Red