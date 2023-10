“CinemaScuola Lab”: un progetto educativo a Salerno

Da domani oltre 3mila studenti coinvolti in una settimana di film, cultura, incontri e workshop al Teatro delle Arti

CinemaScuola LAB: un progetto innovativo ed educativo che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di Salerno. Infatti, per una settimana, da domani, lunedì 2 ottobre 2023, si trasferiscono al Teatro delle Arti. Qui, come al cinema, assistono a film e cortometraggi e imparano il linguaggio audiovisivo. Gli insegnano esperti come Giuseppe D’Antonio, Alfonso Amendola, Gianluca Cicco e il team della CID Studio.

Il progetto si chiama Storia, stili e tecniche del linguaggio audiovisivo ed è del Liceo Artistico Sabatini-Menna. La dirigente Renata Florimonte lo ha ideato e organizzato in più livelli. Inoltre, il gran finale è una sei giorni di proiezioni con titoli come Frankenstein Junior, The Fabelmans, Appuntamento a Belleville, Jojo Rabbit e Mixed by Erry.

Gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna, negli ultimi mesi, hanno sperimentato il cinema in prima persona. Infatti, hanno partecipato a laboratori pratici di pre-produzione, produzione e post-produzione. Inoltre, hanno imparato a usare le tecniche e le attrezzature per creare immagini e film. Come risultato, hanno realizzato due cortometraggi: Persi nella Realtà, un’animazione, e Passione, una finzione. Il tutto, con l’aiuto di Claudia Imbimbo e Vittorio Morrone, esperti interni del Sabatini Menna che hanno seguito i ragazzi durante tutte le fasi.

La dirigente Renata Florimonte sul progetto “CinemaScuola LAB”

La dirigente Renata Florimonte spiega: “Vogliamo che i giovani capiscano le regole dell’audiovisivo. Così possono sviluppare un pensiero critico. Questi percorsi hanno creato una connessione tra il primo e il secondo ciclo d’istruzione. Hanno mostrato il valore formativo ed educativo del cinema“.

Il Liceo Artistico Sabatino Menna fa parte del Progetto nazionale CinemaScuola LAB. Questo progetto promuove la rete della Regione Campania Frame Net Campania. La rete coinvolge i Licei Artistici con indirizzo audiovisivo e multimediale e gli Istituti Professionali con indirizzo servizi culturali e dello spettacolo. Il progetto collabora con Linea d’Ombra Film Festival.

Il progetto CinemaScuola LAB avrà, sicuramente, un riscontro positivo da parte degli studenti coinvolti. Essi, certamente, esprimeranno soddisfazione per l’esperienza formativa e creativa. Inoltre, apprezzeranno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore e di poter esprimere la loro visione artistica. Infine, potranno acquisire competenze trasversali utili per il loro futuro.