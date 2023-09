“Un libro sotto le stelle” ritorna in Campania

Appuntamento tra Salerno e Castellammare di Stabia con la rassegna letteraria giunta alla sua 19esima edizione

Un libro sotto le stelle è il titolo della rassegna letteraria che da 19 anni porta gli autori più amati a dialogare con il pubblico in scenari incantevoli.

Specificamente, l’evento, organizzato dall’Associazione Meridiani, si terrà dal 22 settembre al 1° ottobre 2023.

In questa occasione, i partecipanti potranno assistere a una serie di incontri con scrittori di successo che presenteranno le loro ultime opere in luoghi suggestivi e affascinanti.

In dettaglio, spiccano il Porto Turistico Masuccio Salernitano di Salerno e il Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia. Da qui, i partecipanti potranno salire a bordo di un traghetto e navigare nel golfo di Salerno, godendo della vista e delle parole degli scrittori.

Particolarmente da sottolineare è che la rassegna Un libro sotto le stelle ha ricevuto il contributo di Tra.Vel.Mar. e del Circolo Velico Stabia. Inoltre, l’evento ha il patrocinio di: RAI Campania; Regione Campania; Comune di Salerno; Coni Campania; Unione Stampa Sportiva Italiana; Rotary e-Club Due Golfi; Centro Formativo Tecnoscuola; Humanitas; Associazione Achille Basile–Le Ali Della Lettura; Stabia in Versi.

Certamente, la novità di quest’anno è il supporto mediatico alla rassegna da parte di Radio Canone Inverso che garantirà una diffusione capillare dell’evento.

Per quanto riguarda la conferenza stampa, si terrà il 14 settembre 2023, alle ore 11,00, presso il Porto Turistico Masuccio Salernitano. Certamente, nella stessa sede, sarà annunciato il programma completo degli incontri.

Le date e i luoghi da segnare in agenda

22 e 23 settembre 2023

Porto Turistico Masuccio Salernitano – Piazza della Concordia, Salerno

alle ore 18,15: accredito e firmacopie;

ore 19,00: presentazione libro su traghetto Acquarius con direzione Positano;

alle ore 21,30: rientro Porto Turistico Masuccio Salernitano;

ore 21,40: vin d’honneur.

Dal 28 settembre al 1° ottobre 2023

Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia

alle ore 18,30: cocktail di benvenuto;

ore 19,00: presentazione libro in terrazza;

alle ore 20,30: firmacopie;

ore 20,45: vin d’honneur.

Per accedere all’evento la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti e dovrà pervenire per e-mail a: [email protected] oppure tramite messaggio al numero: +39 339 768 68 61 almeno 48 ore prima della data d’interesse inserendo nel corpo della missiva: nome– cognome–numero di telefono (in caso di e-mail) di tutti i partecipanti.

Per aggiornamenti, informazioni e news è possibile consultare on-line la pagina https://www.facebook.com/unlibrosottolestelle/