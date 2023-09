“Principessa Costanza”, a Teggiano manifesto di gratitudine

Grande affluenza di partecipanti e successo storico per la 28esima edizione della Festa medievale

La Principessa Costanza, protagonista della Festa medievale che si è svolta a Teggiano nel mese di agosto ha riscosso tantissimo successo. Infatti, per questo motivo, la Pro Loco Teggiano ha ringraziato tutti i partecipanti alla 28esima edizione de Alla Tavola della Principessa Costanza. Nel manifesto, affisso in questi giorni, ricorda le emozioni del mese di agosto. Il presidente Biagio Matera ha espresso la sua gratitudine a chi ha reso possibile la Festa medievale. Inoltre, ha annunciato l’inizio dei preparativi per la 29esima edizione, prevista per l’estate 2024.

La manifestazione ha riproposto tutte le attività tradizionali. Il Castello Macchiaroli ha ospitato lo spettacolo finale, molto apprezzato dal pubblico. Durante lo spettacolo, hanno partecipato gli spettacolari Pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni, diretti da Giuseppe Apicella, e il narratore Enrico Amelio. Matera ha ringraziato entrambi per la loro bravura.

Il manifesto della Pro Loco di Teggiano racconta il successo della Festa Medievale Alla Tavola della Principessa Costanza. La manifestazione, infatti, ha attirato decine di migliaia di visitatori nella città d’arte. Il pubblico, inoltre, ha applaudito e commentato con meraviglia e soddisfazione. La qualità, d’altronde, ha contraddistinto ogni aspetto della festa, che è stata una vetrina eccezionale per il territorio.

“Principessa Costanza”-Teggiano – Manifesto

I ringraziamenti del presidente Matera

Il presidente Matera, infine, ringrazia i soci, i volontari, l’amministrazione comunale, il vescovo e il parroco per il loro impegno.

Inoltre, ringrazia anche la Regione Campania, la Camera di Commercio di Salerno e l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno sostenuto l’iniziativa. Ringrazia, soprattutto, gli sponsor, le forze dell’ordine, i volontari e le istituzioni che hanno collaborato con tutta l’organizzazione.

Un grazie speciale va agli Sbandieratori e Musici, al gruppo delle Tamburine, ai ragazzi della logistica, alla Cooperativa Paradosis, all’Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto, ai responsabili e ai collaboratori del Museo delle Erbe della Civiltà Contadina, al Circolo Sociale, all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme– Delegazione San Cono di Teggiano, alla famiglia Macchiaroli.

“Principessa Costanza”-Teggiano – Biagio Matera, presidente della Pro Loco

Inoltre, si è apprezzato l’impegno e la passione dei volontari che hanno animato le Taverne e dei figuranti che hanno ricreato l’atmosfera del passato. Matera ricorda con affetto chi non è più con noi e ha creduto nella manifestazione. Infine, un grazie a tutti e un arrivederci alla prossima edizione.