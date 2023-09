Museo FraC Baronissi: al via la mostra “Retrospettiva”

Con quella di Massimo Capodanno si inaugura la rassegna “Fotografia23”

Al Museo FRaC Baronissi, sabato 16 settembre 2023, si inaugura la rassegna fotografica Fotografia 23. Il curatore Massimo Bignardi e il direttore Carlo Pecoraro hanno presentato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino le tre mostre che compongono il ciclo. La prima è Retrospettiva di Massimo Capodanno, fotoreporter dell’agenzia ANSA. La mostra raccoglie oltre cinquanta scatti che raccontano la storia e la società italiane, tra cronaca e vita privata. Tra le immagini più forti, quella del cadavere nelle acque di Ustica dopo la strage del 1980. La seconda mostra è Presenze di Vivian Cammarota, artista salernitana che esporrà trenta fotografie dal suo percorso artistico. La Cammarota ha collaborato con fotografi di fama, come Luciano Ferrara. La terza mostra è Fotografi&Fotografie, una selezione dalla collezione fotografica del Museo. In esposizione ci saranno opere di Antonio Caporaso, Armando Cerzosimo, Enzo D’Antonio e altri autori.

Il sindaco Gianfranco Valiante: “Baronissi si candida a diventare polo della cultura”

La cultura vive e si rinnova a Baronissi, dove il Museo FRaC celebra i suoi vent’anni con tre mostre imperdibili. Lo ha annunciato il Sindaco Gianfranco Valiante, durante la conferenza stampa al Palazzo Sant’Agostino. Ha ringraziato il direttore artistico del FRaC, Massimo Bignardi, per la sua attenzione e il suo impegno nel valorizzare il patrimonio artistico della città.

Le tre mostre, che apriranno sabato prossimo alla Galleria dei Preti, sono: una retrospettiva sul fotografo Massimo Capodanno, autore di immagini simbolo; una personale della giovane artista salernitana Vivian Cammarota; e una collettiva con una selezione di opere dalla collezione del FRaC, che conta circa ottocento pezzi per un valore di oltre un milione di euro.

Il direttore del FRaC Massimo Bignardi: “Le mostre documentano e arricchiscono il territorio”

Il direttore Bignardi ha sottolineato come il FRaC sia un esempio di buona gestione culturale, che arricchisce il territorio e lo documenta. Ha anche anticipato la prossima iniziativa, prevista per gennaio: una retrospettiva sull’arte contemporanea africana, per mostrare la bellezza e la creatività di un continente spesso stereotipato.