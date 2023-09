“Mentre tutti Fingono”: il romanzo di Clementina Tirino

In uscita venerdì l’ultimo lavoro della scrittrice di Airola

Mentre tutti Fingono è un romanzo che sfida le convenzioni sociali e le ipocrisie della vita moderna. Clementina Tirino racconta la storia di Viktoria, una donna che cerca di liberarsi dalle catene imposte dalla religione, dalla tradizione e dall’amore. Viktoria non vuole più fingere di essere felice, ma vuole scoprire cosa significa davvero vivere. Per farlo, deve osare e infrangere le regole che tutti seguono senza domandarsi il perché. Deve capire che non esiste un tempo limite per cambiare e che non c’è niente di sbagliato nell’amare se stessi. Mentre tutti Fingono è un romanzo coraggioso e provocatorio, che invita a riflettere sul senso della vita e sul valore delle proprie scelte.

Il romanzo

Viktoria è una donna che cerca la felicità in un mondo che non le appartiene. Ha vissuto un passato difficile, fatto di violenze e abbandoni, che l’ha segnata profondamente. Ora si sente persa e insoddisfatta, incapace di amare e di essere amata. Ma la sua vita cambia quando incontra un uomo misterioso, che le fa scoprire un universo parallelo dove tutto è possibile. Lì, Viktoria si trova a vivere avventure incredibili, tra emozioni intense e pericoli inaspettati. Si rende conto che esiste un altro modo di vedere il mondo, più libero e creativo, dove i sogni possono diventare realtà.

Il romanzo si presenta come una storia avvincente e coinvolgente, che mescola realtà e fantasia, dramma e ironia, amore e avventura. È un invito a seguire il proprio cuore e a liberarsi dalle catene del passato, a credere nei propri sogni e a non smettere mai di sognare. È una riflessione sul senso della vita e sul valore delle scelte, sul coraggio di cambiare e sul rispetto di se stessi.

Clementina Tirino

Questo è il tema centrale del nuovo romanzo di Clementina Tirino, una scrittrice campana che ha iniziato a scrivere per esprimere la sua fantasia e la sua passione per la fantascienza. Cresciuta in una piccola città di campagna, Airola, in provincia di Benevento, ha sempre avuto una grande curiosità per l’arte e la cultura, soprattutto degli anni ‘80, che l’hanno ispirata e divertita. Ora, a distanza di tempo, si chiede chi sia davvero e cosa voglia dalla vita. Con la scrittura, cerca di esplorare se stessa e il mondo che la circonda, cercando di dare un senso alle sue esperienze.

Le opere della scrittrice

Clementina Tirino è una scrittrice che sa raccontare le emozioni. Nel 2019 ha esordito con Raccontami di Elena, un romanzo d’amore che non si realizza per le regole imposte dalla società. Con questo libro ha vinto il concorso letterario AV Opera Prima.

In seguito, ha partecipato a diversi concorsi e antologie, dimostrando la sua versatilità e creatività. Nel 2020 ha pubblicato Il Tempo Limite, un romanzo che parla della vita e del tempo che ci resta da vivere. L’autrice afferma che la vita può durare tre ore, tre giorni o tre mesi, ma questo è solo un dettaglio. Un numero.

Clementina scrive principalmente per sé e tiene nascosti i suoi scritti nel cassetto. Solo quando sente il bisogno di condividere qualcosa, lo tira fuori.

È il caso del suo nuovo romanzo: Mentre Tutti Fingono. Lo dedica a tutte le storie d’amore che finiscono prima di iniziare. La protagonista di questo libro non crede nel per sempre e si lascia travolgere dalla finzione. L’autrice ci invita a provare a fingere anche noi e a scoprire cosa succede. Il romanzo uscirà il prossimo 15 Settembre 2023 e promette di essere un successo.

Un estratto dal suo ultimo lavoro

“Chi aspetti?”, mi ha chiesto un infermiere con una cartellina. Non aspettavo nessuno. Forse solo me stessa. Ho negato con la testa, lentamente. Mi sono alzata e ho preso l’ascensore. Era il piano sbagliato. L’infermiere mi guardava ancora, mentre le porte si chiudevano. Ho finito di aspettare.