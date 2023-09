“Incontri di Vini e di Sapori campani” domani a Piano di Sorrento

La manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche della Campania giunta alla 14^ edizione

Incontri di Vini e di Sapori campani sarà ospite, per la serata inaugurale della 14^edizione, a Villa Fondi De Sangro, l’antica dimora ottocentesca di Piano di Sorrento. L’appuntamento è per domani, giovedì 21 settembre 2023, a partire dalle ore 19.00. L’evento, organizzato dall’Associazione Cryteria Project, celebra le eccellenze enogastronomiche della Campania, con particolare attenzione alla Costiera Amalfitana.

Il programma prevede innanzitutto un dibattito sul tema Quanto basta. Storie d’amore e di sapori dalle due costiere, con la partecipazione di Gabriele Cavaliere, editore e scrittore, e Francesco Pascuzzo, giornalista (PaginaSette).

Gli interventi

In seguito, ci saranno i saluti del vicesindaco Giovanni Iaccarino e gli interventi di Vincenzo Savino (Città del Vino Campania), Antonio Dura (Antica Tenuta Il Trignano– Vietri sul Mare), Pasquale Senatore (Limone Igp Costa d’Amalfi), Giuseppe Guida (D.A.Q. e Gal Terra Protetta) e Gennaro Fiume (Gal Terra Protetta).

Dopo il dibattito, si apriranno gli stand enogastronomici, dove sarà possibile degustare vino, salumi, formaggi, agrumi e altri prodotti tipici. Tra gli ospiti d’eccezione, il famoso affinatore di formaggi Fausto Sarracino, che offrirà dei percorsi gastronomici da leccarsi i baffi.

Infine, alle ore 20.30, spazio alla musica e alla poesia con Fulvio Palmieri in… Canto Napoletano tra prosa e musica: una chiacchierata al chiaro di luna. Voce recitata e regia di Pino Palmieri.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Incontri di Vini e di Sapori campani: un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie della Campania e della sua cultura gastronomica. Infatti, si tratta di un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori di una delle costiere più amate d’Italia. Inoltre, è un incontro tra tradizione e innovazione, tra arte e natura, tra storia e attualità. Pertanto, è un evento da non perdere per gli amanti del buon cibo e del buon vino. Così, si può celebrare la ricchezza e la diversità del nostro territorio. Dunque, è un omaggio alla bellezza della vita.