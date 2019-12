Napoli, “Aperidog” per donare coperte e cibo ai rifugi per animali abbandonati

Iniziativa promossa dalla consigliera della Seconda Municipalità Rosanna Laudanno

Una bella iniziativa promossa dall’associazione A.M.A(Associazione Musetti Allegri) e dal Viviani Dog Park: “Aperidog” per raccogliere coperte, panni e cibo per gli animali più sfortunati. L’appuntamento è per sabato 28 dicembre alle 10.30 presso il Parco Viviani di via Girolamo Santacroce. Sarà possibile donare indumenti vecchi e nuovi, ma anche portare cibo, medicinali, pettorine e guinzagli che potranno essere donati ai rifugi che quotidianamente si occupano di accudire i cani meno fortunati e spesso vittime innocenti dell’incuria e dell’abbandono da parte dei rispettivi proprietari e dunque salvati da una vita in strada. L’evento è stato possibile grazie all’impegno di Rosanna Laudanno, consigliera della Seconda Municipalità.