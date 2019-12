Michaela Biancofiore lascia Forza Italia dopo 26 anni – L’angolo sticazzi

Terremoto nella politica italiana

Terremoto nella politica italiana: Michaela Biancofiore lascia Forza Italia dopo 26 anni. L’addio è schivo, rifuggendo i toni teatrali: “Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più”. Infatti: una volta era al 30%, oggi al 6%. La deputata di Bolzano annuncia lo strappo in piena notte, per passare al gruppo misto. “Siamo diventati come i grillini – protesta Biancofiore – uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone”. Ma ancora con qualche indagato in più.