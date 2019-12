Kate: “William mi ha conquistata con un piatto di spaghetti” – L’angolo sticazzi

Scottanti rivelazioni sulla famiglia reale

Una grande rivelazione sulla Famiglia reale, grazie al sito de Il Giornale. “William mi ha conquistata con un piatto di spaghetti” svela Kate Middleton in tv. I duchi di Cambridge, nientemeno, erano ospiti dello special natalizio “A Berry Royal Christmas”. “Mi ha invitata a cena da lui – spiega Kate – e mi ha preparato un piatto italiano, degli spaghetti alla bolognese”. E considerando come cucinano gli spaghetti in Inghilterra, è un miracolo che siano rimasti insieme.