Caterina Balivo: “A casa mia l’albero di Natale era un simbolo pagano” – L’angolo sticazzi

Epiche rivelazioni nell’intervista a Gente

Epiche rivelazioni di Caterina Balivo intervistata dal settimanale Gente, in un’apoteosi del giornalismo d’inchiesta. “Incalzata sulla sfera affettiva – riporta ammirato il sito de Il Giornale -, si è poi lasciata andare al racconto di un retroscena inedito”. Quale scottante segreto? “L’ex modella ha, cioè, rivelato – spiega ilgiornale.it – come era solita vivere il Natale a casa della sua famiglia d’origine, dove non ha mai ricevuto doni – se non solo alla Befana- e non ha mai visto allestito un albero di Natale, che era considerato dai genitori un simbolo ‘pagano'”. Pare, quindi, che anche la Santa Inquisizione ne fosse al corrente. “Era considerato un rito pagano – insiste la conduttrice-. I doni li portava la Befana. Dovevo sperare che la calza contenesse caramelle e non carboni”. In tal caso, tuttavia, si poteva almeno organizzare un barbecue. “Col passare degli anni nella sua vita -inevitabilmente- sono cambiate molte cose ad oggi, tanto che – annuncia ilgiornale.it – di recente ha avanzato a Babbo Natale la richiesta di poter ospitare Pippo Baudo nel programma Vieni da me da lei stessa condotto su Rai 1”. Un gesto che, oggettivamente, la espone al rischio di scomunica.