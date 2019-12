Napoli, quartiere Pianura: 150 persone al pranzo di Natale

L’iniziativa nella parrocchia di San Lorenzo Martire organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio

Circa 150 persone hanno partecipato oggi al pranzo di Natale organizzato nella parrocchia di San Lorenzo Martire, nel quartiere di Pianura, dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’intera comunità parrocchiale e con la IX Municipalità. Alla festa hanno partecipato migranti, esponenti del comunità rom e residenti del quartiere che hanno messo da parte le reciproche differenze per unirsi in un abbraccio fraterno. Il pranzo natalizio è stato offerto dalla ditta Vegezio, che ha curato l’intero cantering. Splendida la partecipazione dei volontari – moltissimi ragazzi – che hanno servito ai tavoli. “Questa giornata – ha spiegato don Dario Colle giovane e combattivo parroco pianurese – nasce da un dono di Dio e dall’amicizia con la comunità di Sant’Egidio. Già nel 2016 avevamo organizzato questa bella iniziativa che quest’anno, con il concorso della IX Municipalità e di tanti uomini e donne generosi, abbiamo potuto ripetere. Il messaggio che vogliamo lanciare è pieno di carità e ci riempie il cuore. Cristo ci ha insegnato ad abbassarci e ad andare incontro a tutti i fratelli e le sorelle. Questo è il motivo che ci spinge a superare ogni difficoltà grande e piccola nel nome della carità”. 72 i pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio dai primi giorni di dicembre all’Epifania a Napoli e in altre città della Campania.

Un lavoro mastodontico che vede da sempre le parrocchie in prima linea per offrire un Natale migliore a tante famiglie in difficoltà. ” Siamo entusiasti della generosità di don Dario e della sua comunità – afferma don Mariano Eberato, sacerdote assistente della comunità di Sant’Egidio – l’organizzazione è stata curata fin nei minimi dettagli e questo è segno di amore e di fraternità. Siamo contenti che questo spazio di solidarietà natalizia abbia riscosso un successo così ampio. Quello di oggi è solo un punto di partenza. Lo scopo del nostro lavoro è quello di allargare anche ad altri periodi dell’anno questi momenti di convivialità e di fraternità che sono di fondamentale importanza”.Un intero quartiere unito per dare un segnale di speranza e ritrovare il senso di comunità.

Da diverse settimane la Municipalità di Pianura-Soccavo è in prima linea per garantire la buona riuscita di un evento che, per una volta, è riuscito a mettere d’accordo tutti. “Come Municipalità abbiamo fatto tutto il possibile per fornire il massimo supporto all’organizzazione di questa bellissima iniziativa – spiegano Lorenzo Giannalavigna e Marco Lanzaro, rispettivamente presidente e vicepresidente della IX Municipalità – perchè in questo modo si può incarnare il vero spirito natalizio e la vera carità cristiana che non è solo un concetto religioso, ma è il fondamento della nostra società. Vedere la partecipazione attiva di tanti cittadini pianuresi ci conforta – proseguono Giannalavigna e Lanzaro – perchè in una società piena di contrasti e dove la conflittualità dei rapporti è sempre più sentita, lanciare messaggi di pace e di speranza è di fondamentale importanza”.