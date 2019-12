Ruggito al 94′, a Sassuolo resuscita il Napoli

Gli azzurri ribaltano lo svantaggio con Allan ed Elmas, reagendo con carattere nella ripresa. La vittoria mancava da oltre due mesi

Un urlo di gioia al 94′ chiude il 2019 del Napoli. A Sassuolo gli azzurri ribaltano la gara, dopo un primo tempo scadente, chiuso sotto di un gol. Ma nella ripresa ecco la rimonta. A siglarla sono Allan ed Elmas, agevolato dalla deviazione di Obiang, all’ultimo soffio del recupero. È la prima vittoria della gestione Gattuso. Ma sono anche 3 punti mancanti da oltre due mesi: dal 19 ottobre, giorno di Napoli-Verona. Sembra un secolo fa. Era prima della tempesta perfetta, in cui il Napoli è precipitato. Un loop dal quale, forse, questo successo può tirarlo fuori. A sbloccare la squadra, il pari di Allan, con una girata caparbia, al limite dell’area. Il flash che ha resettato il copione, placando le paure, riesumando l’autostima. I timori erano riapparsi nel primo tempo, quando il Napoli ha rischiato di capitolare, di seguito al gol di Traorè. Lo ha salvato da Meret. Al rientro dall’intervallo, però, la svolta, con un piglio nuovo e occasioni a raffica. Gridano vendetta un placcaggio su Hysaj in area piccola, e un gol di Callejon, cancellato per fuorigioco millimetrico. Ma anche una traversa piena dello stesso spagnolo. Insomma, un altro Napoli. Rabbioso come il suo tecnico, volitivo come nei giorni migliori. Un’altra stagione, magari: è presto per dirlo, ma almeno il Natale è meno amaro. Se ne riparla il 6 gennaio, al San Paolo arriva l’Inter: nella calza va messo il carattere di stasera.

SASSUOLO-NAPOLI 1-2 (1-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo 6.5; Muldur 6.5, Marlon 6 (51′ Romagna 6), Peluso 6, Kyriakopoulos 6; Obiang 5, Locatelli 6.5; Traorè 7, Duncan 7 (64′ Djuricic 6.5), Boga 6 (82′ Magnanelli sv); Caputo 6. In panchina: Turati, Russo, Ferrari, Tripaldelli, Oddei, Rogerio, Raspadori, Bourabia, Mazzitelli. Allenatore: De Zerbi 5.5

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Luperto 5 (46′ Hysaj 6), Mario Rui 5; Allan 6.5, Fabian Ruiz 5 (72′ Elmas 6.5), Zielinski 5.5; Callejon 6.5, Milik 6 (76′ Mertens 6.5), Insigne 6. In panchina: Ospina, Daniele, Leandrinho, Llorente, Younes, Gaetano, Lozano. Allenatore: Gattuso 6.5

Arbitro: Chiffi di Padova 5.5

Reti: 29′ Traorè; 57′ Allan, 94′ Obiang (a)



Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Mario Rui, Traorè, Locatelli, Elmas. Angoli: 11-7 per il Napoli. Recupero: 1′; 4′