Botti Capodanno, primo bilancio a Napoli: 12 feriti

Nessuno grave. Sono al San Giovanni Bosco, San Paolo, Villa Betania e Cardarelli

Notte di Capodanno a Napoli, primo bilancio fornito dal comando provinciale dei Carabinieri. Sono 12 le persone finite in ospedale a causa dei botti, ma nessuna sembra in gravi condizioni. Il bollettino parziale nel dettaglio: una persona all’ospedale San Giovanni Bosco; 2 all’ospedale San Paolo, di cui una, del Rione Traiano, ferita alla palpebra da un frammento di sasso, fatto esplodere da un petardo; una a Villa Betania; una al Cardarelli; 4 all’ospedale di Pozzuoli: un 65enne con una lieve lacerazione alla mano sinistra, subita presso la propria abitazione di Giugliano in Campania, prognosi di 10 giorni, un 67enne con un’escoriazione al viso patita presso la propria abitazione di Bacoli, per lui 7 giorni di prognosi, un 24enne con escoriazione per un petardo esploso prima del lancio (7 giorni di prognosi), una 43enne di Giugliano con la stessa prognosi, per una ferita alla mano destra, colpita sul dorso; a Fuorigrotta due persone colpite alla schiena da un razzo, lievissime escoriazioni, nessuna prognosi, un uomo ferito ad una gamba per lo scoppio ravvicinato di un petardo (2 giorni di prognosi). A Ercolano, inoltre, alcune piante di un giardino hanno preso fuoco a causa di un petardo. Nessun ferito. Aggiornamenti nelle prossime ore.