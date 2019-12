Reddito di cittadinanza, l’Inps: “Povertà ridotta di 8 punti, creati 28 mila posti di lavoro

Questo mese il sostegno economico sarà anticipato. L’ente previdenziale si è attivato per concedere prima di Natale il sostegno economico a chi ne ha bisogno.

Il Reddito di cittadinanza continua a produrre effetti positivi sul piano sociale e occupazionale. “Il Reddito di cittadinanza ha avuto un impatto molto forte sulla povertà ed ha provocato una riduzione della disuguaglianza di 1,5 punti percentuali dell’indice di Gini. In questa misura la lotta alla povertà è prioritaria rispetto all’inserimento nel mercato del lavoro”. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenuto ad un convegno delle Acli di Napoli. “Il tasso di povertà nel nostro Paese si è ridotto di 8 punti percentuali”, ha aggiunto Tridico. I posti di lavoro creati finora sono 28 mila. E arriva una una buona notizia per i percettori del reddito di cittadinanza. Quest’anno, così come aveva anticipato l’Inps, il contributo verrà erogato prima del termine del 27 del mese. L’ente si è attivato per concedere il sostegno economico prima di Natale.