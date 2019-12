Napoli, tubazione tranciata da abusivi: Bagnoli senza acqua da ore, al lavoro sei squadre operai Abc(le foto)

Indagini in corso per identificare i responsabili di lavori privati in Via Caio Asinio Pollione. Sei squadre di operai Abc lavorano da ore nonostante la pioggia e il vento

Un fatto gravissimo accaduto a Napoli nel quartiere di Bagnoli. Migliaia di famiglie sono rimaste senza acqua per tutto il giorno a causa della rottura di una tubatura prodotta da lavori privati non autorizzati, forse abusivi in Via Asinio Pollione(vedi foto)

Tubatura tranciata

“Viviamo in una città assurda – spiega il presidente della decima municipalità Diego Civitillo – Oggi a Bagnoli ignoti, probabilmente per eseguire dei lavori non autorizzati, hanno chiuso una “chiave d’arresto” di una condotta principale provocando di conseguenza un aumento di pressione e la rottura di una tubatura che solo dopo per di lavoro i tecnici sono riusciti ad identificare. Morale della favola migliaia di persone senz’acqua per tutto il giorno”. Da ore stanno operando ben sei squadre di operai di Abc, l’azienda idrica pubblica idrica cittadina per ripristinare la fornitura idrica nonostante l’intensa pioggia e il vento fortissimo. Le foto si commentano da sole

Operai Abc al lavoro



Gli interventi sono costantemente seguiti dal commissario Abc, Sergio D’Angelo. “Gli operai hanno trovato una tubazione completamente tranciata che ha generato un grosso vuoto sotto la strada. Le squadre di operai Abc sono al lavoro per garantire il ripristino della fornitura idrica. Abbiamo modificato i flussi per ridare più acqua possibile ai cittadini- spiega D’Angelo a Il Desk.it In corso le indagini per identificare i responsabili dei lavori privati.

Ciro Crescentini