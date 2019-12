Napoli, “schiaffone” a de Magistris: De Luca consegna nuovi bus a pochi metri dal Municipio

La cerimonia alla Stazione Marittima, il primo cittadino non invitato

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha consegnato questa mattina 150 nuovi bus acquistati e destinati al e trasporto pubblico urbani e interurbani gestiti dall’Eav(Ente Autonomo Volturno), azienda di proprietà della Regione. La consegna è avvenuta alla Stazione Marittima, a quattrocento metri da Palazzo San Giacomo, la sede del municipio. Un enorme schiaffone politico al sindaco Luigi de Magistris, non invitato alla cerimonia. Il primo cittadino nei giorni scorsi aveva annunciato la nascita di una lista di candidati per far perdere De Luca alle prossime elezioni regionali. La risposta di De Luca è arrivata a stretto giro: una sfilata di pullman nuovi per replicare ai proclami demagogici della fascia tricolore partenopea.

I pullman consegnati all’Eav



“Abbiamo fatto un miracolo per provare a rinnovare il trasporto pubblico su gomma –ha spiega il presidente De Luca – puntiamo nel prossimo anno e mezzo a rinnovare tutta la flotta. Abbiamo consegnato 50 nuovi pullman a giugno e ora altri 150 destinati al trasporto extraurbano, urbano di due tipi e con grande attenzione all’ambiente. C’è la cabina di guida protetta e con un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza degli utenti”. Il governatore ha svelato che in primavera “ne arriveranno altri 200″ e che sta per partire “una gara per altri 500, cioè in un anno e mezzo rinnoveremo tutto il parco dei mezzi pubblici su gomma. L’Eav ha avuto già 130 pullman nuovi e poi ci saranno decine di aziende private che saranno i destinatari di altri pullman”. Infine il governatore è tornato sulla questione trasporti in Campania: “Se da 35 anni non si acquistano nuovi mezzi e non si fa la manutenzione delle stazioni, noi dobbiamo avere il tempo di avere nuovi treni e di lavorare”. I veicoli sono stati prodotti da Industria Italiana Autobus, Socom e Iveco per 230 milioni di investimento. Si tratta anche di bus attenti all’ambiente come dimostrano i 35 mezzi a metano presentati oggi. Tra i bus anche 35 ‘pollicini’ che trasportano 45 persone ognuno e hanno emissioni di co2 bassissime. De Luca ha sottolineato anche le commesse per le industrie che costruiscono i mezzi: “Ci sono fabbriche – ha detto – come l’Azienda Italiana Autobus che avrebbero chiuso i battenti se non ci fosse stato questo investimento della Regione. Così come per Firema a Caserta avremo avuto difficoltà senza la messa in produzione di treni da parte di Eav e Regione. È un motivo doppio di soddisfazione, quindi, perché miglioriamo la qualità del servizio ai cittadini ma contemporaneamente diamo lavoro alle nostre fabbriche che senza investimenti avrebbero chiuso i battenti”

De Gregorio,nuovi bus per Ischia e altre aree – “Oggi Eav riceve 37 bus nuovi ma per l’azienda l’intera fornitura è di 132 bus nuovi entro 12 mesi”. Lo ha detto Umberto De Gregorio, presidente di Eav, commentando la consegna della prima tranche dei bus acquistati dalla Regione Campania per le aziende di trasporto pubblico locale. “Oggi – ha detto De Gregorio – il parco bus dell’azienda è di 360 mezzi quindi avremo un 50% in più di autobus, poi è chiaro che qualcuno lo mandiamo in pensione, ma comunque ci sarà un effetto positivo. Ricordo anche che da gennaio assumiamo 45 nuovi autisti”. De Gregorio ha sottolineato che i 37 bus ricevuti oggi sono destinati a diverse percorrenze gestite da Eav: “Di questi – ha detto – 12 sono destinati all’isola di Ischia, 15 a Napoli per il deposito di via Galileo Ferraris, altri a Sorrento, Torre Annunziata e nella zona Flegrea. Quando arriveranno tutti i 132 ci sarà un netto miglioramento in tutte le zone”

CiCre