Napoli, Mostra d’Oltremare: De Magistris nomina presidente il fratello di un consigliere municipalità

E’ il gestore di un bar di Pozzuoli. Non è stato diffuso il suo curriculum

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha nominato il nuovo presidente dell’azienda partecipata Mostra d’Oltremare. L’incarico è stato affidato a Remo Minopoli attuale gestore del Block Boutique bar di Pozzuoli e fratello di Massimo Minopoli, consigliere della decima municipalità del gruppo DeMa. Il curriculum di Remo Minopoli non è stato diffuso. Non si conoscono le sue competenze. Una scelta lottizzatrice e familistica. Il primo cittadino ha tentato di motivare la decisione sottolineando che “la nomina di Minopoli va in direzione di una maggiore connessione tra la Mostra e il territorio“. Significativa la nota diffusa dai consiglieri comunali di opposizione, Roberta Giova, Alessia Quaglietta e Diego Venanzoni. “Apprendiamo ancora una volta non senza stupore, che il sindaco De Magistris nomina alla Presidenza della Mostra D’Oltremare Remo Minopoli fratello del consigliere Massimo della decima municipalità – sottolineano Giova, Quaglietta e Venanzoni – Non è assolutamente questo il problema, se non fosse perché nel curriculum del neo nominato non vi pare siano presenti particolari competenze che possano far decollare nuovamente l’ente mostra“. “Come è avvenuto per Asia, la scelta del sindaco di Napoli è di natura squisitamente politica, l’unico vero obiettivo è quello di rafforzare alcune componenti a lui vicine per la sfida elettorale delle prossime comunali. Il nostro appello a Luigi De Magistris, con la speranza che possa rivedere la propria incomprensibile scelta – concludono i consiglieri – Il più grande polo fieristico-culturale del mezzogiorno deve necessariamente essere affidato a chi davvero può mettere in campo una precisa strategia di rilancio sfruttando appieno tutte le potenzialità che esprime“