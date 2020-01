Napoli: Lattaro cognata di de Magistris difende Bismuto, la consigliera che ha lasciato gli arancioni

La sua pagina di Facebook è un punto di riferimento dei delusi dell’esperienza del governo cittadino

La pagina Facebook di Paola Lattaro, moglie di Claudio de Magistris, il fratello del sindaco di Napoli, è un punto di riferimento dei militanti “arancioni” delusi del governo cittadino e delle persone che pensano con la propria testa. Paola, persona semplice, si è sempre caratterizzata per l’indipendenza, la sobrietà , lo spirito e l’impegno militante, la passionalità. Dotata di grande autonomia di pensiero, non si è mai sottratta nell’assumere posizione senza giri di parole e senza guardare in faccia nessuna. Una persona libera. Nelle ultime ore si è schierata senza esitazione in favore della consigliera Laura Bismuto che ha abbandonato DeMa per aderire al gruppo misto consiliare. La scelta di Bismuto è stata duramente criticata dal solito Enrico Panini, attuale segretario politico del partito arancione ed ex burocrate sindacale nazionale. Lattaro si sofferma su una recente intervista concessa da Bismuto al quotidiano Il Mattino. “Laura dice cose assolutamente condivisibili – scrive Lattaro sulla sua pagina di Facebook – La sovrapposizione di ruoli, un potere e uno spazio eccessivo dato ad alcuni, mancanza di meritocrazia, la sensazione che non ci sia una visione complessiva a guidare le scelte che si fanno. Non parliamo poi dell’ultimo rimpasto! – aggiunge Lattaro – Aggiungerei anche una totale incapacità nel gestire il lato umano delle relazioni. Sento il rumore sugli specchi delle unghie di chi oggi ha attaccato la consigliera. La contestassero nel merito di quello che dice, se sono in grado, piuttosto che criticarla attraverso argomentazioni ridicole. E avessero l’umiltà di ammettere che del progetto iniziale è rimasto poco o nulla”. Un implicito siluro contro la cordata di Insurgencia e il “capitano di vascello”, il tenente colonnello Attilio Auricchio sostenitore dei leader del cosiddetto centro sociale. La nota di Paola Lattaro in favore di Bismuto è stata molto apprezzata da Carmine Sgambati, altro consigliere che ha lasciato il partito arancione. “Laura Bismuto, merita stima e apprezzamento per la sua sincerità e per la sua spontaneità” – commenta Sgambati.