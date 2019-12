Napoli, ladro d’auto scoperto a Bagnoli: cerca di accoltellare proprietario, arrestato

A bloccare il 43enne malvivente due passanti: ora è accusato di tentato omicidio



I poliziotti sono intervenuti bloccando l’aggressore che nel frattempo era stato fermato da due persone, ed hanno accertato che poco prima l’uomo aveva tentato di rubare un’auto ma, scoperto dal proprietario, lo aveva aggredito con un coltello per guadagnare la fuga. Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli sono stati avvicinati in via Sbarcatoio Nisida da alcuni passanti che hanno segnalato un uomo armato di coltello che stava aggredendo una persona.

L’uomo, un cittadino polacco di 43 anni, è stato arrestato per tentata rapina impropria, tentato omicidio e detenzione e porto illegale di coltello.

