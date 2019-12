Napoli, Anm: la sinistra radicale a fianco degli autoferrotranvieri, critiche a de Magistris

Documenti di solidarietà sottoscritti dal coordinamento delle sinistre di opposizione e da Potere al Popolo

A fianco dei lavoratori e le lavoratrici dell’Anm, l’azienda del trasporto locale di proprietà del Comune di Napoli, scendono in campo alcune forze di sinistra. Durissime critiche nei confronti del sindaco Luigi de Magistris e dell’amministratore unico Nicola Pascale. Il coordinamento delle sinistre di opposizione di Napoli, composto dalle direzioni provinciali del Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista, solidarizza con i lavoratori Anm, “vituperati pubblicamente dall’Amministratore unico Nicola Pascale e dal Sindaco Luigi de Magistris”. “Sono sotto gli occhi di tutti le disfunzioni del sistema pubblico dei trasporti nell’area metropolitana, ulteriormente peggiorato negli ultimi mesi, per cui agli utenti viene praticamente negato il diritto alla mobilità – sottolinea il coordinamento delle sinistre di opposizione – ‘estensione della rete dei trasporti pubblici, un adeguato numero di addetti, la sostenibilità ecologica dei mezzi su gomma e su rotaia, la puntualità delle corse, l’integrazione con il trasporto regionale, sono elementi imprescindibili della vita civile e dello sviluppo economico della città. Bisogna, perciò, vivamente denunciare l’incapacità gestionale delle amministrazioni pubbliche che per coprire la propria inefficienza, accollano tutte le responsabilità ai lavoratori del servizio – continua il documento – La correttezza dei rapporti sindacali non permette, quindi, che a causa dell’assenza dal servizio di alcuni lavoratori, impossibilitati per giustificati motivi, la categoria venga messa alla gogna mediatica con toni e termini assolutamente fuori luogo. È interesse dei lavoratori del servizio, come degli utenti, che il funzionamento del trasporto pubblico, già tanto complesso nell’area napoletana, si svolga in un clima sereno, pertanto si chiede al Sindaco e all’Amministratore unico di recedere dai comportamenti usati”. Anche Potere al Popolo solidarizza con gli autoferrotranvieri dell’Anm. “Da giorni si susseguono dichiarazioni e comunicati stampa -da parte di dirigenti dell’Anm e di amministratori del Comune di Napoli che mettono sotto accusa i lavoratori del Trasporto Pubblico Napoletano accusati, di volta in volta, di inefficienza, di sabotaggi al servizio, di non rispettare regole e quant’altro – scrive Potere al Popolo – Naturalmente, in una condizione di crisi strutturale del comparto dove spiccano carenze di ogni tipo, queste critiche scomposte, immotivate ed indimostrabili alimentano reazioni di sdegno irrazionale e violente da parte dell’utenza contro i lavoratori e contro le organizzazioni sindacali oltre a screditare la generale dignità del lavoro e le sacrosante rivendicazioni sindacali e sociali – sottolinea ancora Potere al Popolo – Eppure è sotto gli occhi di tutti il fallimento di tutte le misure, sia quelle adottate dalla Regione Campania e sia quelle avanzate dal Comune di Napoli, in materia di garanzia del diritto alla mobilità. Possiamo tranquillamente affermare che sul versante del trasporto pubblico cittadino la situazione è al collasso. La Circumvesuviana, la Cumana, l’intero servizio dell’Eav, la Ctp, e la stessa Anm sono i comparti dove si consuma questo plateale fallimento del trasporto pubblico in Campania. Persino “la Metropolitana più bella del mondo” ogni giorno si ferma per infiniti guasti tecnici limitando il già precario servizio – aggiungono – evidenzia Potere al Popolo – Eppure di fronte a questo accertato sfascio i dirigenti dell’Anm e qualche Assessore di Palazzo San Giacomo invece di cacciare dirigenti e manager che intascano centinaia di migliaia di Euro all’anno perdono il loro tempo ad architettare campagne mediatiche contro i lavoratori. Potere al Popolo è al fianco dei lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali e pretende il rispetto delle procedure in materia di relazioni sindacali. Potere al Popolo sostiene la necessità di un sistema di trasporti integrato e pubblico a scala metropolitana, si oppone alla privatizzazione del comparto, all’aumento del prezzo dei biglietti e pretende un aumento dei servizi a disposizione di lavoratori, studenti e pendolari, Potere al Popolo rivolge un Appello al Sindaco di Napoli (anche nella funzione di Sindaco della Città Metropolitana) affinchè siano ricondotti alla ragione quanti, nelle varie aziende del trasporto, stanno conducendo questa crociata contro i lavoratori senza preoccuparsi di porre un deciso freno al declino di un fondamentale diritto delle persone: quello alla mobilità!”