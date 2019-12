Non si registrano feriti, né danni a cose. Ma solo spavento

Nuova allerta meteo in Campania, e ancora allarme sicurezza a Napoli. Un albero è crollato in via Nicolardi, nella zona dei Colli Aminei. Non si registrano feriti, né danni a cose. Ma un certo spavento sì, in un’area ad alta densità di traffico, nel sabato pre natalizio. Sul posto i vigili del fuoco, tagliato e rimosso l’arbusto. In tilt la circolazione veicolare.

Gianmaria Roberti