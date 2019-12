Corte dei conti, archiviata indagine su 34 consiglieri regionali della Campania

L’inchiesta sui presunti sprechi della “commissione sprechi”

I presunti sprechi della “commissione sprechi nelle partecipate: la procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha archiviato l’inchiesta su 34 consiglieri regionali, tra cui il governatore Vincenzo De Luca e l’ex presidente Stefano Caldoro. L’indagine era nata dopo un esposto del Movimento 5 Stelle, a giugno 2017. La commissione regionale che indagava sugli sprechi delle partecipate, era accusata essa stessa di sprechi. L’ipotesi di danno erariale era di oltre 311 mila euro, calcolati al 31 dicembre 2018. La costituzione della Commissione di inchiesta sulle società partecipate, consorzi ed enti strumentali dipendenti dalla Regione Campania fu approvata a maggioranza (26 consiglieri favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti) il 9 dicembre del 2015. L’insediamento e la costituzione invece avvennero nel corso della seduta consiliare del successivo 19 gennaio. Le richieste di proroga vennero approvate per altre tre volte (il 29 dicembre 2016, l’11 luglio 2017 e il 30 gennaio del 2018) e la commissione rimase in vigore fino al 19 marzo 2018. La Procura generale, dopo l’esame delle controdeduzioni dei consiglieri, ha ritenuto che la commissione non duplicasse alcuna funzione esercitata da altre commissioni regionali.