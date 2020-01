Caserta, incendio in una casa di riposo: due morti

Quattro persone portate in salvo dai vigili del fuoco Napoli,

Due persone sono morte in seguito ad un vasto incendio che si è sviluppato in una casa di riposo per anziani a Carinola, in provincia di Caserta. Venti persone sono state allontanate prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che, invece, hanno portato in salvo quattro persone. Tre squadre sono intervenute con l’autoscala e hanno portato in salvo le persone da una finestra. Ancora da accertare le cause dell’incendio ma dai primi rilievi dovrebbe trattarsi di un corto circuito oppure un guasto all’impianto di riscaldamento. Le vittime del rogo sono Emma Romagnolo, di 56 anni, di Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise, in provincia di Caserta, ed Anna Penna, di 79 anni, di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento