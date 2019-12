Bagnoli, Flores e la “raccomandazione istituzionale”

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un intervento di Sergio Fedele

Evidentemente il Commissario della Cabina di Regia ha un concetto abbastanza particolare sulle regole che dovrebbero essere alla base di nomine come la sua. Francesco Floro Flores ieri ha pubblicamente dichiarato di essere stato nominato per l’indicazione fatta dal Presidente della Camera Roberto Fico. Ci sembra una cosa gravissima che coinvolge la terza carica istituzionale e non certo sindaci, assessori e consiglieri Il Presidente della Camera non avrebbe potuto e dovuto avere alcuna influenza e interferenza su tale nomina. Una vicenda di questo tipo solo a Napoli forse si chiuderà a “tarallucci e vino” Cosa ne pensano i simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle che hanno sempre fatto della trasparenza istituzionale un loro cavallo di battaglia. In altri paesi una dichiarazione come questa avrebbe costretto alle dimissioni sia il Presidente della Camera che il Commissario di Bagnoli. Flores invece sentendosi accerchiato da una insoddisfazione crescente da parte dei cittadini e da analisi spietate dei media locali sulla inefficacia della sua azione, messo in un angolo si fa forte della Sua “raccomandazione istituzionale”. Ci chiediamo se il Presidente Fico smentirà e in questo caso Flores dovrebbe dimettersi un secondo dopo. Oppure se tale interferenza fosse confermata, sarebbe il Presidente della Camera a dover lasciare subito la sua poltrona. Ma quando si tratta di poltrone dalle nostre parti, le regole sono altre…

Sergio Fedele