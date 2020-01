La donna giaceva priva di vita nel suo letto

Scoppia un incendio in casa, muore 91enne ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L’allarme è stato dato nel pomeriggio quando i familiari hanno avvertito il fumo e chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco. Per l’anziana non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche i poliziotti e i medici legali.