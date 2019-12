Agguato a Portici, ucciso 38enne

Ciro D’Anna freddato da due killer in un bar-tabaccheria: era ritenuto elemento di spicco del clan Vollaro

Agguato mortale stamattina a Portici. Secondo la ricostruzione della polizia, due sicari con la testa coperta da un casco integrale, giunti a bordo di uno scooter, hanno freddato Ciro D’Anna, di 38 anni. L’uomo era all’interno di un piccolo Bar-Tabacchi in via dell’ Università, a pochi metri dalla sua abitazione, frequentato assieme alla moglie. La donna viene ora interrogata dalla Polizia. Sul luogo dell’ agguato è giunto il pm della Dda di Napoli Maurizio De Marco. Uno dei killer ha esploso cinque colpi di pistola contro D’Anna, raggiunto alla schiena. La vittima aveva precedenti per spaccio di droga: gli inquirenti lo considerano un elemento di spicco del clan Vollaro.