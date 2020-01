Botti Capodanno, decine di feriti in Campania: 48 nel Napoletano

Nel capoluogo campano 22 persone coinvolte. Aversa: ragazza colpita da proiettile vagante, è ricoverata in codice rosso, non in pericolo. Provincia di Salerno: 10 ferimenti

Sono decine i feriti per i botti di Capodanno in Campania, nonostante le numerose ordinanze dei sindaci, che ne vietavano l’utilizzo. Al momento risultano 48 complessivamente le persone coinvolte, nessuna in condizioni critiche. Di queste tre sono minorenni. In particolare, 22 feriti sono a Napoli città, gli altri 26 nella provincia del capoluogo campano. Tranne due persone, colpite da razzi sparati con la pistola, tutti gli altri hanno avuto lesioni da scoppio di petardo. Per il secondo anno consecutivo, non si registrano decessi. L’episodio più grave sembra avvenuto ad Aversa, nel Casertano. Al soccorso del locale ospedale è giunta una 19enne con una ferita da arma da fuoco: ricoverata in codice rosso, non è in pericolo di vita. La giovane, residente ad Aversa, è stata attinta all’addome da un proiettile vagante, mentre era affacciata al balcone di casa sua. Altri due incidenti si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada, rispettivamente: un 24enne e un 58enne sono rimasti feriti dall’esplosione di petardi (prognosi di 15 e 10 giorni). In provincia di Salerno, invece, i feriti sono 10, tutti di lieve entità (8 l’anno scorso).

Nessun ferito ad Avellino e provincia, secondo i dati arrivati finora. Nel Sannio, viceversa, c’è un 16enne con una lacerazione alla mano non grave, per lo scoppio di un petardo.

Dei 48 feriti in Campania, solo 3 hanno riportato lesioni gravi, guaribili in 30 giorni. Una sola è attualmente rimane ricoverata (la 19enne di Aversa). Tutti gli altri 47 sono stati curati e dimessi nei vari ospedali. Due dei minorenni con lesioni sono di Napoli, uno della provincia. Ferite alle mani per 17 persone, e lesioni agli occhi per 5. Gli altri hanno contusioni, escoriazioni o ustioni in altre parti del corpo. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per incendi di cassonetti in fiamme. A Nocera Inferiore, nel Salernitano, un garage è andato a fuoco.