Negati più fondi all’istruzione, si dimette il ministro Fioramonti: un gesto esemplare

Chiedeva 3 miliardi in più per il comparto, ma nella legge di Bilancio non ci sono

Si dimette a Natale, per coerenza. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti lascia l’incarico con una lettera al premier Conte. La notizia, non ancora ufficiale, è rilanciata dalle agenzie di stampa. La causa sarebbe la mancata assegnazione di maggiori risorse all’istruzione, nella legge di bilancio appena approvata dal parlamento. Fondi aggiuntivi quantificati in 3 miliardi di euro.

A metà dicembre a Trieste, il ministro del M5s aveva manifestato il suo malumore. “La scuola in questo Paese – aveva detto – avrebbe bisogno di 24 miliardi. I 3 miliardi che io ho individuato, non sono la sufficienza”, ma costituiscono “la linea di galleggiamento”. Adesso Fioramonti si mostra conseguente a quelle parole: un gesto esemplare, e rarissimo, nel paese dei poltronisti.